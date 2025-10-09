O Grêmio não pode perder as joias que aparecem em suas bases

Deu para ver que o time sub-17 do Grêmio tem jogadores maravilhosos. Com eles, o Tricolor poderá montar no futuro uma equipe de muita capacidade técnica e entregar para seus torcedores a alegria que foi perdida.
Mas é importante não vender logo estes craques. Que arrumem outras fontes de renda para não precisar fazer dinheiro com a matéria-prima do futebol: o jogador.
Espero que isto não aconteça. Tenho muita saudade dos bons times que firmamos nos nossos pagos.
