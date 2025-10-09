Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Matéria-prima
Opinião

O Grêmio não pode perder as joias que aparecem em suas bases

Jovens da categoria sub-17 mostraram que possuem boa capacidade técnica e podem render frutos ao clube

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS