O futebol do Inter é preocupante

Inter perdeu para o Mirassol por 3 a 1, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. DOUGLAS MORETI / AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O Mirassol passeou em campo. Fez três gols, e poderia ter feito outros três. Jamais encontrou resistência do Internacional. O goleiro colorado Anthoni fracassou em dois gols. O treinador escalou mal e mudou pior ainda.

Como disse o Vaguinha: o jogo contra o Botafogo foi uma ilusão. O time colorado voltou a ser sonolento, sem marcação e sem nenhuma força ofensiva. Foi uma atuação preocupante. Como será o Inter nos jogos restantes deste campeonato?

Aliás, o Mirassol fez 7 a 2 no enfrentamento com a dupla Gre-Nal. Decididamente, um ano péssimo do futebol gaúcho. O Juventude se encaminha para o rebaixamento. Grêmio e Inter correm riscos. Que ano ruim este que estamos vivendo. Será que gremistas e colorados terão força e futebol para entregar melhores jogos para seus torcedores? Vou torcer para que o Grêmio faça isto na noite de quinta-feira (16), contra o São Paulo. Grêmio e Inter me preocupam.