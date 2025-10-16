O futebol do Inter é preocupante

O Mirassol passeou em campo. Fez três gols, e poderia ter feito outros três. Jamais encontrou resistência do Internacional. O goleiro colorado Anthoni fracassou em dois gols. O treinador escalou mal e mudou pior ainda.
Como disse o Vaguinha: o jogo contra o Botafogo foi uma ilusão. O time colorado voltou a ser sonolento, sem marcação e sem nenhuma força ofensiva. Foi uma atuação preocupante. Como será o Inter nos jogos restantes deste campeonato?
Aliás, o Mirassol fez 7 a 2 no enfrentamento com a dupla Gre-Nal. Decididamente, um ano péssimo do futebol gaúcho. O Juventude se encaminha para o rebaixamento. Grêmio e Inter correm riscos. Que ano ruim este que estamos vivendo. Será que gremistas e colorados terão força e futebol para entregar melhores jogos para seus torcedores? Vou torcer para que o Grêmio faça isto na noite de quinta-feira (16), contra o São Paulo. Grêmio e Inter me preocupam.
