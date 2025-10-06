Nunca vi um erro tão grosseiro de um árbitro como o contra o Grêmio

Jogadores cercaram o árbitro para reclamar. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Quando se discute se um lance foi pênalti ou não se está usando a subjetividade humana. Cada um dá sua opinião. Alguns por interesse de ver seu clube em vantagem, outros porque simplesmente tem uma ou outra opinião. Com VAR ou sem VAR.

No entanto, o pênalti marcado contra o Grêmio não entra na linha da subjetividade. Quando o atacante do Bragantino chuta a bola ela vai na direção da cabeça do lateral Marlon. Instintivamente ele baixa a cabeça e encolhe o braço. Instinto de defesa humano. Só tem uma chance de não ser pênalti: amputar o braço.

Confesso que nunca vi um erro tão grosseiro de um árbitro. Um erro revoltante que manda contra o produto futebol. Espero que este rapaz seja afastado das escalas. Ele faz mal para o futebol.

Pavon

Sei que Pavon se esforça muito no Grêmio. Sei que é um jogador comprometido. Só que seu aproveitamento beira a zero. Ele tira do time jogadores como Alysson. A perda de qualidade fica muito grande.

Lutadores são importantes só que precisam entregar técnica. Pavon erra demais, não faz gols nem pifa os companheiros. Claro que tem seu valor de briga pela bola mas acaba tirando jovens talentosos.

Acho que Mano precisa repensar este assunto.