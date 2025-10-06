Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Revoltante
Opinião

Nunca vi um erro tão grosseiro de um árbitro como o contra o Grêmio

Pênalti marcado em Bragança não tem nada de interpretativo

