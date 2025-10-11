Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Sem público
Opinião

Não sei por qual razão estarão fechados os portões do Inter

Colorado perde a oportunidade de se aproximar do torcedor

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS