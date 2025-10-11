Não sei por qual razão estarão fechados os portões do Inter

Jogo treino contra o Passo Fundo será fechado. Ricardo Duarte / Internacional

O Inter faz jogo treino contra o Passo Fundo na manhã deste sábado (11). Não sei por qual razão estarão fechados os portões. Trata se de uma brilhante forma de afastar os torcedores do clube. Que diferença faria abrir os portões e receber os torcedores ?

O Grêmio faz diferente. Faz jogo treino e abre para seus torcedores. Prefiro isto, mas cada um com suas manias. E os jogos treinos serão importantes porque no meio da semana reinicia o Brasileirão e os dois tem jogos difíceis para encarar. Que façam bom uso destas atividades.