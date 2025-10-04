Jogo de promoções no Beira-Rio

O time precisa ganhar. Mas não encontro nenhum colorado com esta convicção. Jeff Botega / Agencia RBS

A direção do Inter sabe o perigo que está passando. Sabe também das deficiências do seu time. Sabe a qualidade do adversário. Sabe que a torcida já não aguenta mais este estado de coisas. Ou seja, sabe que torce para um time muito fraco. O grande clube colorado quase sempre entregou muito mais ao seu torcedor. Por isto as promoções.

É como se não tivesse cobrança de ingresso ou quase isto. Espera por milhares de colorados no Beira Rio, mas apesar de todas as molezas, não tem convicção de que isto possa acontecer. O time precisa ganhar. Mas não encontro nenhum colorado com esta convicção.

Pelo contrário, existe temor de mais uma derrota. Que o time consiga enxugar as lágrimas de D'Alessandro. Que venham os necessários pontos para escapar do Z-4. Vai ser um filme de terror. Tomara que as promoções de ingresso seja relevantes e ajudemos colorados a encontrar a necessária vitória.