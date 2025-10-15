Inter tem retorno complicado no Brasileirão

Ramón Díaz precisa repetir a escalação que defende bem, mas que também é agressiva. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Será um jogo complicado o do Inter nesta quarta-feira (15). Este Mirassol tem sido a grande surpresa do campeonato. No seu estádio ganha quase todos os jogos.

O Inter acaba de fazer a sua melhor partida do campeonato. Triturou o Botafogo. Teve vitória e poderia ter tido goleada. Errou muito gols.

Se o treinador repetir aquele time que defende bem e se mostra agressivo quando ataca, tem chance. O Mirassol faz boa campanha, mas não é tudo isto. O Inter é melhor.

No entanto, não pode jogar sem força, sem foco de vitória, sem aquela determinação demonstrada contra o Botafogo. Dá para pensar em vitória.