Inter precisa superar suas dificuldades e atropelar o Sport

Mesmo que os últimos colocados sejam muito ruins, time de Ramón Díaz não pode dar chance para o azar. Leandro Monks / Inter/Divulgação

Ganhar do Sport no domingo (19) é obrigação para o Inter. O time de Ramón Díaz precisa superar suas dificuldades e atropelar este adversário.

Acho que a equipe precisa permanecer com três zagueiros, uma vez que os volantes estão marcando muito pouco. Não cabe ao Colorado apresentar dificuldades nesta partida.

Mas parece que o Inter encontra dificuldade contra qualquer adversário. Quero ver o time que amassou o Botafogo, que não dê chances ao adversário. Que seja agressivo e vitorioso.

Não dá para facilitar. Mesmo que os últimos colocados sejam muito ruins, não pode dar chance para o azar.