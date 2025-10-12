Gremistas estão ansiosos para ver o time sub-17 na final do Brasileirão da categoria

Tricolor jogará a final do Brasileirão sub-17. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação

Será segunda-feira à noite o jogo dos guris do Grêmio contra os do Atlético-MG, pela final do Brasileirão sub-17.

Os gremistas estão ansiosos por assistir ao seu time de jovens que, em breve, serão titulares, porque devem ter recebido orientações seguras dos profissionais e do trabalho dos dirigentes.

A história do Grêmio está fortemente marcada pela formação de jogadores. E outra vez pode colocar atletas de qualidade no time profissional.