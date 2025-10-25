Grêmio terá um jogo de sobrevivência na Arena

Mano Menezes encara clássico local neste domingo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Juventude jogam neste domingo pela sobrevivência na Série A do Brasileirão. O time que perder o jogo ficará numa situação complicada.

O campeonato está chegando no seu final e é necessário chegar ao menos até os 43 pontos, segundo previsões considerando a tabela até esta rodada.

O favoritismo é do Grêmio. Tem mais time, mais pontos ganhos e tem o fator local. Apesar de tudo isto, precisa superar o adversário, que o conhece, e também a rivalidade, o que pode tornar o jogo perigoso.