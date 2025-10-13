Expectativa é alta sobre o time sub-17 do Grêmio

Gurizada tenta mais um título na base tricolor. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

É nesta segunda (13) o grande jogo do Grêmio contra o Atlético-MG pela final do Brasileirão sub-17, às 20h. Os gremistas esperam muito deste time.

Não apenas o título. Esperam ver dois ou três jogadores deste time em formação na base sendo titulares já no ano que vem e aumentando a capacidade da equipe com técnica e juventude.

Historicamente, o Grêmio construiu seus títulos mais importantes buscando reforços na base e, quase sempre, encontrou jogadores de muita qualidade.

O problema é o treinador não atrapalhar e condenar jovens craques para a reserva, tirando deles o estímulo de jogar. Mas penso que a nova direção do Grêmio tratará com profissionalismo deste assunto.