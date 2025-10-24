Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Nulo
Opinião

Estou farto do jogador do Inter que em nada contribui com o time

Muitas vezes, presença de Borré em campo sequer é notada

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS