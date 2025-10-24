Estou farto do jogador do Inter que em nada contribui com o time

Colombiano pouco fez contra o Bahia. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Assisti ao jogo do Inter contra o Bahia na TV e o ouvi na Rádio Gaúcha. O Vaguinha, no segundo tempo, perdeu a paciência com Borré. Já se passavam 60 minutos de futebol e sua contribuição foi nula.

Na matemátia, se chama de conjunto vazio — o que quer dizer nada. Este jogador custa mais de R$ 100 milhões para o Inter, entre o que foi indenizado aos clubes que mantinham seus direitos e o salário milionário que ele recebe do Inter.

Borré não corresponde em nada. Entra jogo e sai jogo e sua presença nem é notada em campo. Sim, ele fez um gol contra o Sport, o que só me leva a pensar que foi a grande exeção.

Como explicar que um jogador que foi bem no River Plate, que jogou em clubes europeus, que é convocado pela seleção do seu país, mesmo não sendo titular, é uma figura que só decora o gramado com mais uma camisa vermelha.

Borré não é o único

O futebol, por vezes, nos deixa sem explicação. Faz pouco o Inter dispensou Valencia para não ter mais que pagar o seu salário. Ele saiu do Beira-Rio sem deixar saudades. Outra grande decepção. Outro prejuízo gigantesco para o clube.

Não tenho coragem de dizer que foram más contratações feitas pela direção colorada. Quem explica? Será que eles queriam boicotar ou não gostaram da cidade ou não gostaram dos treinadores? Não consigo entender porque nos outros lugares que jogaram tiveram relativo sucesso. No Inter não foram nada.

Leia Mais Derrota para o Bahia aumenta chances de rebaixamento do Inter no Brasileirão

O Vaguinha tinha razão quando, na metade do segundo tempo na Fonte Nova, bradou: "o Borré não é nada". Logo foi acompanhado pela opinião do Maurício Saraiva. O futebol não explica racionalmente.