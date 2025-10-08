Deixem a bola rolar!

Trocar as decisões da arbitragem por determinações do tribunal é uma das escolhas mais horrorizantes que pode acontecer. Cada um que reclama poderá mudar o resultado do jogo?
Impossível! O STJD não fará este absurdo que pode matar o futebol. Nunca se fez isto. Não se mexe em erro de fato, só de direito — que são raros e quase não existem. Deixem o futebol como ele sempre foi! Não encham o saco!
O sucesso da bola está diretamente ligado a suas regras permanentes. Quanto menos tribunal, melhor. Bola rolando é o que tem a ver com o interesse do torcedor.