Deixem a bola rolar!

Ramon Abatti Abel é um dos envolvidos nas recentes polêmicas de arbitragem. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Trocar as decisões da arbitragem por determinações do tribunal é uma das escolhas mais horrorizantes que pode acontecer. Cada um que reclama poderá mudar o resultado do jogo?

Impossível! O STJD não fará este absurdo que pode matar o futebol. Nunca se fez isto. Não se mexe em erro de fato, só de direito — que são raros e quase não existem. Deixem o futebol como ele sempre foi! Não encham o saco!