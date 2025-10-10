Carlo Ancelotti está nos devolvendo uma Seleção que dá gosto de assistir

Seleção está mostrando bom futebol com Carlo Ancelotti. MAURO PIMENTEL / AFP

Foi uma bela vitória por 5 a 0 da Seleção Brasileira sobre a Coréia do Sul. Eu sei que muitos dirão que foi contra um adversário de segunda linha, mas nossa Seleção rateou contra adversários sul-americanos, a maioria deles de segunda linha.

Sim, o Brasil fez a sua obrigação, mas não vinha fazendo. Ancelotti está nos devolvendo uma Seleção que pode nos dar gosto de assistir. Joga com quatro atacantes contra times mais fracos. Está sempre perto da área do adversário, por dentro ou pelos lados. Atacantes movediços, que também têm a tarefa de correr atrás dos adversários quando eles avançam para o ataque.