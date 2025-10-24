As cartas estão colocadas na mesa na eleição do Grêmio

Candidatos Odorico Roman e Paulo Caleffi Jonathan Heckler / Agencia RBS

Paulo Caleffi insiste ter um jogador maior do que Suarez para trazer para o Grêmio caso ganhe a eleição para presidente. É seu grande disparo.

Ele sabe que do outro lado tem Celso Rigo, um milionário que presta socorro ao clube repetidamente. Também sabe que seu concorrente Odorico Roman ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. São canhões apontados para ele, que trabalhou sete meses no clube.

Só que neste pequeno período ele conseguiu, como vice de futebol, contratar o jogador mais radiante da história do Grêmio. Se sua promessa for confirmada antes do pleito, ele garante que muda a eleição. As cartas estão colocadas na mesa de parte a parte. A decisão será do torcedor.