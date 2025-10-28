As ações de Arthur que desequilibram os jogos para o Grêmio

Volante faz o time de Mano Menezes jogar, Jeff Botega / Agencia RBS

Arthur é o melhor jogador do Grêmio. Mas ele não é apenas um atleta de muita técnica. Ele comanda a velocidade do time, sendo capaz de ocupar vários espaços do campo e, com o volante, o time todo cresce.

Tem jogadores que nunca estiveram tão bem como estão, neste momento, na equipe do Grêmio. Os movimentos frequentes e constantes de Arthur fazem todo o time ficar esperto.

Jogadores se deslocam para receber o passe, há velocidade. E a grande virtude do meio-campista gremista de reter a bola, enfrentar o adversário com dribles curtos, tirando a marcação e favorecendo os companheiros. Arthur é, sem dúvida, o jogador mais importante do Grêmio nos dias atuais.