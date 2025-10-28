Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Comanda o time
Opinião

As ações de Arthur que desequilibram os jogos para o Grêmio

Meio-campista é, sem dúvidas, o jogador mais importante do Tricolor no momento

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS