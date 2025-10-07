É tempo de data FIFA. É tempo de recuperação dos jogadores porque logo adiante vem mais. Tempo dos preparadores físicos, tempo dos treinamentos táticos, do entendimento entre as linhas. Enfim, tempo para tudo ser melhorado.
Enquanto isto vamos acompanhar os progressos da seleção brasileira. São dois jogos importantes mesmo que os adversários não sejam os mais difíceis. Só que Ancelotti precisa conhecer melhor seus jogadores, conviver com eles, trocar informações. Isto também faz parte do jogo. Futebol se faz no todo. Começa no relacionamento das pessoas e vai até o campo de jogo.
Situação de Neymar
Mais uma vez o nosso grande craque fica fora de jogos da seleção. Neymar não consegue jogar. Ou porque estaria com debilidades físicas ou porque não quer o sacrifício da preparação. O fato é que está chegando o mundial e não se tem este jogador. Já passei muito tempo acreditando na sua presença mas comecei a desistir. Não teremos Neymar na Copa do Mundo.