A vitória do Grêmio derrama toneladas de tranquilidade na Arena

A Rádio Gaúcha escolhe em suas transmissões o melhor em campo. O Grêmio teve três grandes destaques. Teve Arthur que é de outra turma. Joga com intensidade, com qualidade, transformando o time do Grêmio para muito melhor. Jogou muito. O outro foi Alisson. Velocidade, chuta muito forte e tem alta técnica.
Mas o Grêmio teve centroavante. Ele fez três gols. Ele tem tamanho, tem força, tem cabeceio. É homem de área. Técnica razoável, mas presença constante na zona de arremate e boa capacidade de conclusão. Ele sempre preocupa os zagueiros e Mano Menezes trabalha seus times sempre com um grandão como Carlos Vinicius.
Estava difícil de escolher. Ganhou o centroavante, porque marcar três gols carrega muita força na votação. Uma importante vitória do Grêmio. Ela derrama toneladas de tranquilidade na Arena.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.