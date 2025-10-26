A vitória do Grêmio derrama toneladas de tranquilidade na Arena

Ganhou o centroavante, porque marcar três gols carrega muita força na votação. Jeff Botega / Agencia RBS

A Rádio Gaúcha escolhe em suas transmissões o melhor em campo. O Grêmio teve três grandes destaques. Teve Arthur que é de outra turma. Joga com intensidade, com qualidade, transformando o time do Grêmio para muito melhor. Jogou muito. O outro foi Alisson. Velocidade, chuta muito forte e tem alta técnica.

Mas o Grêmio teve centroavante. Ele fez três gols. Ele tem tamanho, tem força, tem cabeceio. É homem de área. Técnica razoável, mas presença constante na zona de arremate e boa capacidade de conclusão. Ele sempre preocupa os zagueiros e Mano Menezes trabalha seus times sempre com um grandão como Carlos Vinicius.

Estava difícil de escolher. Ganhou o centroavante, porque marcar três gols carrega muita força na votação. Uma importante vitória do Grêmio. Ela derrama toneladas de tranquilidade na Arena.