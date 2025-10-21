A dependência que existe no time do Grêmio

Mano Menezes precisa dos seus veteranos. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Quando titulares não podem jogar, o time do Grêmio desaba tecnicamente. Foram os veteranos, contratados na última janela, que deram vida e futebol de qualidade capaz de dar certa respiração ao clube.

Contra o Bahia, o time lembrou aquele que só fazia fiascos e que levava o clube para o rebaixamento. Para ter uma equipe com qualidade, Mano Menezes precisa dos seus veteranos titulares.

O Grêmio está bem na tabela, mas precisa ganhar do Juventude no próximo domingo (26).