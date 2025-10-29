A decisão que Ramón Díaz precisa tomar no Inter

Técnico colorado tem uma semana de preparação para o confronto de domingo (2) contra o Atlético-MG. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ramón Díaz usou três esquemas para comandar o time do Inter. O melhor aconteceu na Fonte Nova, quando o Inter perdeu para o Bahia por 1 a 0, mas teve uma atuação com alguma grandeza. As outras tentativas do treinador não foram boas.

Sem Vitão, ele mudou o esquema. Muita gente desconfia que o argentino ficou sem qualidade entre os zagueiros e por isto buscou reforçar o meio campo. Só que com Thiago Maia e Bruno Henrique já faz muito tempo que o funcionamento do time não é bom. Tem lentidão, tem incapacidade de marcação e não suporta pressão dos adversários.

Vitão continua fora e o treinador tem uma semana para ajustar o time defensivamente. Mas que ajuste e mantenha, que os jogadores consigam se adaptar ao esquema que vier a ser montado. O que me parece mais complicado é ver mudanças frequentes sem a necessária adaptação a elas.

Torcida desmobilizada

A direção colorada abriu a semana com mega promoção de ingressos visando ter um grande público no domingo (2), no Beira-Rio, contra o Atlético-MG. Os dirigentes sabem que o jogo será muito dificil, ainda mais fazendo uma leitura rigorosa do time colorado que anda se arrastando e acumulando derrotas.

Fizemos pesquisa interativa no Sala de Redação perguntando: "torcedor colorado, mesmo com promoção de ingressos você está disposta a ir domingo ao Beira-Rio?". A resposta foi estarrecedora: 80% não querem ir pela desilusão com seu time.

É mais um problema que precisa ser enfrenta pelo clube. Mobilização total é o mínimo que se pode esperar.

