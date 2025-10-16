A Arena do Grêmio recebe um grande jogo nesta noite

Espero que a torcida gremista lote o estádio. Duda Fortes / Agencia RBS

Pena que o horário do jogo do Grêmio contra o São Paulo nesta quinta-feira (16) coincide com a hora do pique dos automóveis em Porto Alegre — e isto determina dificuldades imensas dos torcedores para chegarem na Arena. O trânsito em Porto Alegre, neste horário, é infernal.

Mesmo assim, espero muita gente no estádio gremista para ver este enfrentamento, que qualifico como grande jogo. O Grêmio tem muitos jogadores importantes retornando ao time.

Alysson será escalado por Mano Menezes. Ele faz muito mais do que Pavon. O centroavante Carlos Vinícius será a certeza de que o ataque do Grêmio funcionará com a bola aérea. Esta é uma jogada que define jogos, como já aconteceu no Gre-Nal.

O meio-campo terá Cuéllar e Arthur, a certeza de muitos toques e jogadas de qualidade.

O problema é que o São Paulo tem um bom time. Seus jogadores precisam ser bem cuidados. É preciso ter marcação forte e toque de bola. O Grêmio já possui estas qualidade. Mas que ninguém se engane: é jogo complicado.