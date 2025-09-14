Beira-Rio e Arena, onde se deveria jogar "futebol". Montagem sobre fotos de Jefferson Botega / Agência RBS

Demitam "fifis" que andam e frequentam o Beira-Rio e a Arena. Nunca vi tanta gente incompetente junta. Conseguiram dizimar o futebol. Todos para rua. Não se salva ninguém.

Todos estamos envergonhados do que estamos vendo. A Dupla se repete, deixando rastros de incompetência em campo. Nunca se viu nosso futebol numa situação tão constrangedora. Nem um nem outro joga nada. Aí fazem fiasco.

Quero todos fora, do presidente ao porteiro. Não merecemos tamanha vergonha. Que façam outra coisa. Que conquistem outro emprego onde tem o domínio da verdade que interessa. No futebol eles nada tem a fazer.

Leia Mais A dupla vive um processo de mediocridade