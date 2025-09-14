Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Demissão
Opinião

Quero todos fora, do presidente ao porteiro

Nunca se viu nosso futebol numa situação tão constrangedora

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS