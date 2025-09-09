Quem deve ser responsabilizado pela pobreza técnica do Inter

Não sei se já escrevi sobre isso: Roger precisa fazer alguma coisa para mudar a pobreza técnica de seu time e mostrar um futebol de mais qualidade que seus jogadores podem ter.
Todos estão produzindo menos, sinal de que o problema está no treinador. Roger precisa inventar alguma coisa que traga mais futebol para um time com problemas, mas também carrega consigo muitas virtude.
Treinador existe para diminuir dificuldades e extrair o máximo das qualidades.
