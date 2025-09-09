Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Tudo com ele
Opinião

Quem deve ser responsabilizado pela pobreza técnica do Inter

Time colorado tem muitos problemas, mas conta com jogadores de qualidade

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS