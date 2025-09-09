Por que não podemos cobrar um grande futebol da Seleção contra a Bolívia

Será difícil repetir a atuação da goleada contra o Chile. Rafael Ribeiro / CBF

Outro esporte. Essa expressão é frequentemente usada pelo Mauricio Saraiva nos seu espaços. Quase sempre com razão. O jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia, nesta terça-feira (9), é outro esporte. Jogar em uma altitude de 4,1 mil metros acima do nível do mar é uma violência para os jogadores.

Não se consegue respirar com o mínimo de normalidade nesta altura maluca. Já estive lá por quase uma dezena de vezes e já tive reações muito ruins e diversas. Já sangrei pelo nariz, já quase desmaiei caminhando e caindo no chão. Narrar um jogo lá é quase um ato de heroísmo. Sempre consegui, mas com muito mais lentidão e, por vezes, deixando espaço entre eles. Nada fácil, mas era o meu "jogo a ser jogado".

Sugiro, então, que todo torcedor seja desmedido nas suas críticas. Não se pode cobrar de um time que joga nesta condições. O Brasil precisa tocar a bola, ter aproximações, ter triangulações e, além da intermediária, chutar em gol.