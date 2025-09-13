Para o Inter sobrou apenas um jovem promissor

Ricardo Mathias em última atividade de treino antes de enfrentar o Palmeiras, no sábado (13). Ricardo Duarte / Internacional

Um clube que fez altos investimentos, fez seu presidente ir diversas vezes à Europa, negociou de todas as formas com clubes que tinham os direitos federativos dos jogadores, ou que estavam com eles por empréstimo, ou ainda, acertou com os jogadores e para não pagar nada, ficou em silêncio durante alguns meses na busca de seu objetivo.

Tudo isto, você irá se recordar, faz parte do esforço extraordinário do presidente Alessandro Barcellos na busca por Borré e Valência. E muito dinheiro investido. Tudo saiu pelo ralo. Nem um nem outro, fora em alguns momentos muito especiais, deram resposta. Dinheiro que escorreu pelos dedos do presidente e que foi parar no esgoto.

Hoje o Inter tem um jogo importante, contra um adversário poderoso e a única opção que ficou para o treinador Roger Machado é o jovem e promissor Ricardo Mathias. Confio muito neste jovem, acho que será um grande jogador. Tem mostrado muita competência. Mas ficar só com ele é uma demasia negativa. O clube precisa muito mais do que isto. Mas os fatos nos levaram a este constrangimento.