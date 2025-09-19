Os nomes que são os mesmos no Inter

Carbonero está muito mais atilado do que Wesley. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Perder Wesley depois de ter marcado somente um gol em quase um ano jogando futebol não se constitui em prejuízo. Carbonero está muito mais atilado. Nesta aí o Inter deve ter vantagem. Roger pode colocar três zagueiros e reforçar o time defensivamente.

Mas os nomes são os mesmos. A direção não fez contratações. Um jogo que parece ser igual quanto a capacidade dos jogadores. No Sala de Redação a pesquisa interativa deu favoritismo do Grêmio. Eu prefiro achar que os times tem capacidades semelhantes.

40 mil colorados

Está é a projeção feita pela direção colorada mesmo se sabendo que poderemos ter chuva torrencial. Esta é a força do jogo. Quem quiser pode desqualificar. Eu não faço isto. Assim como a Semana Farroupilha que é elemento de tradição, o Gre-Nal 448 também é.

Todo mundo tem uma história para contar do nosso clássico. Quem sabe grandes histórias estão nos esperando para domingo. Gre-Nal sempre pode trazer surpresas importantes. Estou ansioso para ver este clássico. Eu e 40 mil torcedores.