Obrigado, meu Deus, por este Gre-Nal inesquecível

Carlos Vinícius marcou o primeiro gol tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

Disse na transmissão da Rádio Gaúcha e repito: quero que Deus me dê saúde e tempo de vida para ver mais Gre-Nais como este.

Foram cinco gols. Poderia ser muito mais. O dobro. Grêmio e Inter, cada um do seu jeito, atacaram, fizeram gols e perderam outros tantos. O jogo jamais parou.

O Inter teve três pênaltis e converteu dois. Mano apostou em Edenilson e Pavon e funcionou. O Grêmio sempre foi melhor. O duelo entre treinadores deu vitória para Mano Menezes.

O Grêmio sofria gols de pênalti e mostrava que jogava mais. Passados poucos minutos e o Grêmio empatava. No segundo tempo, Alysson fez a diferença. Mostrou velocidade na jogada de contra-ataque e deu um chute de pé esquerdo com violência.

E Alan Patrick teve mais um pênalti para empatar outra vez e errou jogando na trave. O Grêmio ganhou com justiça. Mas se o Inter tivesse empatado também seria justo.

