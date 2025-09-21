Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Vitória gremista
Opinião

Obrigado, meu Deus, por este Gre-Nal inesquecível

Grêmio e Inter, cada um do seu jeito, atacaram e o jogo jamais parou

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS