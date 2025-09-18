O que torna este Gre-Nal um jogo irresistível, apesar do momento de Inter e Grêmio

Grêmio e Inter são forças do futebol brasileiro e mundial. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Não será o maior e melhor Gre-Nal das nossas vidas. Não temos times bem formatados e jogadores capazes de fazer a diferença. Não estamos vivendo um grande momento no futebol do Rio Grande do Sul.

Porém, estarão em campo neste domingo (21) os mantos adorados e idolatrados por milhões de pessoas. Grêmio e Inter são forças do mundo, que mobilizam multidões e, mesmo que você não esteja muito interessado neste jogo, a história do Gre-Nal é muito mais respeitosa.

Quando o árbitro apitar o inicio da partida tudo estará nos pés dos jogadores. Que façam o melhor por seus clubes e seus torcedores. Que sejam profissionais para lutarem bravamente por todo o jogo em busca da vitória.

Gre-Nal é assim. Um duelo que se difere da maioria dos jogos disputados no mundo. Irei narrar o jogo com a mesma vontade de sempre, com a mesma aspiração de que se seguiu durante mais de 50 anos de jornalismo. E pode chover, pode não lotar o estádio, tudo pode mandar contra. Mas nada é maior do que esse jogo. Vamos lá. E um grande Gre-Nal pra todos nós.

Centroavantes

Inter e Grêmio não sabem se seus jogadores desta posição estarão em campo. Carlos Vinícius tem sido tratado com muito carinho pelo departamento médico do Grêmio. Eles sabem que esse jogador pode ser importante e fazer diferença no Gre-Nal.

Os colorados estão mais esparançosos. Borré já foi a campo, o que sinaliza sua provável presença na partida. Eu sei que ele está jogando muito pouco, mas também sei que tem o tamanho do jogo. É rodado pelo mundo, em times e seleções, e jogador desta grandeza sabe avaliar o que é o Gre-Nal. Mas ainda são duas dúvidas importantes.

