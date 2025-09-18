Pedro Ernesto

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

História
Opinião

O que torna este Gre-Nal um jogo irresistível, apesar do momento de Inter e Grêmio

Em crise técnica, os dois times se enfrentarão neste domingo pelo Brasileirão

