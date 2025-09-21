O que esperar deste Gre-Nal Farroupilha

Gremistas e colorados farão um clássico que pode ter grandes consequências. André Ávila / Agencia RBS

As tradições se confundem, mas elas também nos revelam coisas em comum. A volúpia dos lutadores e dos jogadores se assemelha. A desonra da derrota traz grande prejuízos.

A nossa tradição Farroupilha se mete no meio do clássico deste domingo (21) e por aí as coisas andam. Será uma grande partida. Será disputada em cada centímetro, porque, mais uma vez, nos remete à "Taça Gre-Nal", já que outras honrarias não nos sobraram.

Então seremos lutadores, seremos bravos — como foram nossos antepassados. O Gre-Nal é a hora de mostrar força, equilíbrio, categoria nas lutas que se sucedem.

Estou indo para o Beira-Rio na certeza do tamanho do clássico e das suas consequências. É o Gre-Nal Farroupilha, mais gaúcho do que nunca. Vocês não imaginam como tenho orgulho desta terra.

Favoritismo

Não vejo favorito. O Grêmio é um time cheio de novidades e não se sabe qual poderá ser a reação dos jogadores. Alguns têm idade avançada e precisam de ritmo. O Inter treinou muito, mas continua apresentando dificuldades semelhantes de sempre.

É complicado fazer qualquer prognóstico. Este é um jogo imprevisível. Tudo pode acontecer e tomara que ocorram muitas coisas boas.

