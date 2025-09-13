O problema do Grêmio não está nas ausências

Mano Menezes comandou o último treino do Grêmio antes de receber o Mirassol. Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

Futebol é assim. Jogadores sofrem lesões, arrebentam músculos, são exigidos até a exaustão. É preciso segurar ao menos indício de lesão musculares. É o que retira os jogadores: Marcos Rocha e Carlos Vinicius do jogo de hoje.

O lateral deverá fazer muita falta, ainda que João Pedro e Gustavo Martins possam ser boas soluções. Só que o problema do Grêmio não é estar lamentando ausências, e sim não valorizando os que podem jogar e tentar buscar uma vitória sobre o já considerado perigoso time do Mirassol.

O Grêmio ainda tem no campeonato uma situação de risco. Está a apenas três pontos do Z-4 e precisa se aproveitar do seu estádio e da sua torcida para somar pontos. Depois, conquistada a tranquilidade da tabela, aí sim busca coisas melhores. Por enquanto é a salvação da pele. E que o torcedor ajude bastante com seus incentivos já que o adversário é traiçoeiro.