Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Novo treinador
Opinião

O novo apagador de incêndios do Inter

Se conseguir mais, muito melhor, mas neste momento é escapar do rebaixamento

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS