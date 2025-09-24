O novo apagador de incêndios do Inter

Ramón deve ser o novo comandante colorado. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Ramón Díaz deve ser o novo treinador. Nada melhor. Ele é apagador de incêndios. Entra e faz o time jogar numa velocidade astronômica. E é este perfil que o Inter precisa. Depois de perder o Gre-Nal, o melhor de tudo é pensar em escapar das quatro últimas posições.

Este é o campeonato que sobrou para nossos times neste ano onde a mediocridade foi muito grande. Jogamos pouco. Merecemos o lugar preocupante que ocupamos.

Se conseguir mais, muito melhor, mas neste momento é escapar do rebaixamento. É o que tem seja qual for o treinador que venha a ser contratado. Este é o pior ano que me lembro do futebol do Rio Grande do Sul. Nada pode ser pior. Espero muito mais no ano que vem.