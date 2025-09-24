O novo apagador de incêndios do Inter

Ramón Díaz deve ser o novo treinador. Nada melhor. Ele é apagador de incêndios. Entra e faz o time jogar numa velocidade astronômica. E é este perfil que o Inter precisa. Depois de perder o Gre-Nal, o melhor de tudo é pensar em escapar das quatro últimas posições.
Este é o campeonato que sobrou para nossos times neste ano onde a mediocridade foi muito grande. Jogamos pouco. Merecemos o lugar preocupante que ocupamos.
Se conseguir mais, muito melhor, mas neste momento é escapar do rebaixamento. É o que tem seja qual for o treinador que venha a ser contratado. Este é o pior ano que me lembro do futebol do Rio Grande do Sul. Nada pode ser pior. Espero muito mais no ano que vem.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.