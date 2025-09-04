O Maracanã verá uma noite de festa dentro e fora de campo

Ancelotti verá sua seleção ganhar o jogo com toda tranquilidade. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Festança é o que a CBF espera do jogo desta noite, no Maracanã, contra o Chile. Fará show com a Ivete Sangalo e fará homenagem a todos os jogadores brasileiros que estiveram presentes nos cinco campeonatos mundiais que foram ganhos pela Seleção Brasileira.

E a festa continuará quando o juiz apitar o início do jogo, já que o adversário é muito fraco. Nunca vi uma seleção chilena tão pobre tecnicamente. Ancelotti verá sua seleção ganhar o jogo com toda tranquilidade.