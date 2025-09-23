O Inter está atrás de um treinador sem marca própria

Não gosto desta possibilidade. Um treinador sem marca própria, sem grandes trabalhos a serem considerados, que só será contratado pela pressa do Inter de ter um profissional no comando do clube.
O jogo contra o Juventude é muito importante. Para os dois times. O que perder terá prejuízos importantes. Os dirigentes colorados sabem disto e por isto a correria para trazer um treinador.
Zubeldía chegará sem conhecer ninguém e terá muito pouco tempo para formatar um time com desdobramento tático importante. Isto se ele sabe fazer.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.