O horizonte do Inter é preocupante

Barcellos tem sido um presidente que aumenta os problemas. Renan Mattos / Agencia RBS

O clube não tem dinheiro para contratações. Pelo contrário, deve muito para muita gente. Os colorados com quem tenho contato estão tremendamente preocupados com o futuro.

Eles conhecem a distância para os outros clubes e sabem que será preciso muito para emparelhar. E Barcellos tem sido um presidente que aumenta os problemas. Não consegue diminuir nada.