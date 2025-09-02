O horizonte do Inter é preocupante

O Inter foi goleado pelo Grêmio no sub-15 por 5 a 0. No sub-20, foi rebaixado no campeonato brasileiro. Estes fatos são assustadores.
O clube não tem dinheiro para contratações. Pelo contrário, deve muito para muita gente. Os colorados com quem tenho contato estão tremendamente preocupados com o futuro.
Eles conhecem a distância para os outros clubes e sabem que será preciso muito para emparelhar. E Barcellos tem sido um presidente que aumenta os problemas. Não consegue diminuir nada.
