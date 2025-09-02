Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Assustador
Opinião

O horizonte do Inter é preocupante

Sem dinheiro e com base insuficiente, deixa torcedores colorados com medo do futuro

Pedro Ernesto Denardin

