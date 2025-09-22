O Grêmio melhorou muito

O Grêmio mostrou perspectiva. Tem jogadores recém-chegados que irão melhorar técnica e fisicamente.
Será muito melhor do que foi no domingo (31) com o sacrifício financeiro feito pelos dirigentes gremistas na tentativa de melhorar o time.
Melhorou muito. Somou três pontos importantes e já tem compromisso contra o Botafogo na quarta-feira (24). Outra chance de se soltar na tabela. Vejo boas chances de vitória.
