Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Capacidade física
Opinião

O Grêmio aumentou a qualidade do seu time com as novas contratações

Willian vai ser titular no Gre-Nal 448

