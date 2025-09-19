O Grêmio aumentou a qualidade do seu time com as novas contratações

O Grêmio contratou jogadores importantes e experientes. O que se pode ter dúvida é quanto a capacidade física do time para aguentar um jogo de tamanha intensidade como o Gre-Nal.

São muitos jogadores veteranos ao mesmo tempo. As informações não são definitivas quanto a isto, mas será um time muito diferente do que tem sido ao longo do Brasileirão. Se para melhor ou para pior tudo fica para a preparação física dos jogadores.