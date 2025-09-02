O futuro do Grêmio é animador

Erick Noriega estreou dando uma maravilhosa demonstração do seu futebol. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio dá mostras de se encaminhar melhor para o futuro. Tem contratações que dão resultados iniciais. Claro que tudo isto ainda está muito no começo.

Os gremistas esperam muito de Arthur. As primeiras informações dão conta de que ele está qualificando o toque de bola do time. Seria o que Cristaldo nunca conseguiu ser. Ele pode transformar o ataque do Grêmio para melhor.

O Erick Noriega deu uma demonstração maravilhosa em sua estreia no jogo contra o Flamengo. Ainda falta muito para que tenhamos um time de futebol com qualidade. Mas não há dúvida de que melhorou muito.