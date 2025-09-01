O futebol do Inter é melancólico

Alan Patrick abriu o placar em cobrança de pênalti. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Inter não melhora em nada. A vitória colorada neste domingo (31) foi revestida de melancolia. O time se repete na sua insignificância. Não se nota a existência de um treinador.

O adversário era para ser goleado, mas conseguiu levar um escore ajustado até o final do jogo. Não empatou por detalhes.

O que Roger anda fazendo no Beira-Rio? Em que canto do time se enxerga o seu trabalho? Este time corrre risco de rebaixamento. Ou muda algo e joga muito mais ou se complica.