Na busca pelo novo treinador, o Inter realizou uma verdadeira operação de guerra

Ramón Díaz chega para comandar o Inter após a demissão de Roger Machado. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Sabe por que o Internacional acabou por fazer, segundo se dizia à tarde, uma verdadeira operação de guerra para trazer seu treinador ainda nesta quarta? Porque eles sabem que o jogo contra o Juventude será cheio de perigos — uma verdadeira guerra esportiva — onde ganhar se faz fundamental.

Duas derrotas seguidas dentro do campeonato brasileiro deixariam o time numa situação extremamente desconfortável na tabela, correndo até o risco de rebaixamento. Não há lugar para demora ou preciosismo.

O Inter precisa ganhar tempo, pormenor que seja. Seu novo treinador não conhece ninguém dentro do clube. Um jantar pode fazer diferença na hora da comunicação com seus atletas. Ele que comece a trabalhar agora pela manhã e faça o melhor possível. O Inter precisa muito.