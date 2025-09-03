Willian deve ser mais uma opção para o meio-campo gremista. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

Willian tem 37 anos. Não é uma idade comum para um jogador de futebol. Mas a realidade está nos mostrando que muitos chegam nela com bom desempenho.

Pode ser o caso dele. Willian poderá ser uma contribuição importante.

Jogando num time que tem Arthur e outros jogadores de qualidade o patamar técnico do Grêmio.

Mas antecipadamente nada se pode dizer. Ou resiste fisicamente ou será um fracasso.