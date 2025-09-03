Willian tem 37 anos. Não é uma idade comum para um jogador de futebol. Mas a realidade está nos mostrando que muitos chegam nela com bom desempenho.
Pode ser o caso dele. Willian poderá ser uma contribuição importante.
Jogando num time que tem Arthur e outros jogadores de qualidade o patamar técnico do Grêmio.
Mas antecipadamente nada se pode dizer. Ou resiste fisicamente ou será um fracasso.
