Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Desistência
Opinião

Marcelo Marques prezou por sua empresa e família antes do Grêmio

O Tricolor tem 20 grupos políticos. Cada um com sua ideia, mas poucos com colaboração efetiva para tirar o clube de uma situação

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS