Marcelo Marques prezou por sua empresa e família antes do Grêmio

Grêmio sentirá muito sua falta, mas ele fez muito boa escolha. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Marcelo Marques desistiu. Não é do ramo. Um homem que ficou milionário com seu trabalho, tocando suas empresas e que entraria num processo de discussões que são intermináveis. Clube de futebol não tem dono. Todos dão palpite e todos se acham dono. Na empresa é diferente.

Ele manda e os funcionários obedecem. Se mandar bem cresce, mas se for o contrário assume contas muito caras. O futebol não tem limites. A gastança se dá por vaidade das pessoas. O desiquilíbrio financeiro é resultante das más gestões. Não falta dinheiro. O que falta é gestão.

O Grêmio tem 20 grupos políticos. Cada um com sua ideia, mas poucos com colaboração efetiva para tirar o clube de uma situação que possa ser complicada. E tem a família. Marcelo preza sua empresa e sua família, dá para elas absoluta prioridade. O Grêmio sentirá muito sua falta, mas ele fez muito boa escolha.

Eleição

Agora deveremos ficar preparado para as eleições. Tem eleição para o comando do Conselho Deliberativo, tem eleição para os componentes do conselho e tem a eleição presidencial.

Pelo que se conhece de alguns participantes das discussões, não deveremos nos surpreender das possíveis baixarias que poderão acontecer. Será uma grande luta.

As redes sociais ficarão entupidas de impropérios, de acusações muitas vezes infundadas. É assim, e que ganhe aquele candidato que puder fazer o melhor para o Grêmio.