Jogo duro para o Grêmio de Mano

Não chega ganhar o Gre-Nal. Tem que ganhar mais. E o adversário será o Botafogo, um dos bons times do Campeonato Brasileiro. Não é tarefa fácil.
Os cariocas tem um bom time. Ostentam o título de campeões brasileiros e da América. Querem mais, mesmo sem ter a qualidade que já tiveram.
Mas é jogo duro, muito duro, e o Grêmio de Mano Menezes precisa somar mais pontos.
Jogaço. Não dá para perder. São daquelas partidas que se consegue ver poucas vezes.
Ausências
Se sabe pouco sobre o time que o Grêmio colocará em campo amanhã. Tem jogador expulso, tem jogador lesionado e outros tantos com lesão muscular.
Mano terá muitas ausências e terá dor de cabeça para descobrir um time de qualidade.
E contra o Fogão é melhor não errar nisso, porque pode custar caro. Jogar bem é uma necessidade inarredável deste jogo.
