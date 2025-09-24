Jogo duro para o Grêmio de Mano

Equipe pode ter mudanças com relação ao Gre-Nal 448. Lucas Uebel / Gremio.net

Não chega ganhar o Gre-Nal. Tem que ganhar mais. E o adversário será o Botafogo, um dos bons times do Campeonato Brasileiro. Não é tarefa fácil.

Os cariocas tem um bom time. Ostentam o título de campeões brasileiros e da América. Querem mais, mesmo sem ter a qualidade que já tiveram.

Mas é jogo duro, muito duro, e o Grêmio de Mano Menezes precisa somar mais pontos.

Jogaço. Não dá para perder. São daquelas partidas que se consegue ver poucas vezes.

Ausências

Se sabe pouco sobre o time que o Grêmio colocará em campo amanhã. Tem jogador expulso, tem jogador lesionado e outros tantos com lesão muscular.

Mano terá muitas ausências e terá dor de cabeça para descobrir um time de qualidade.

E contra o Fogão é melhor não errar nisso, porque pode custar caro. Jogar bem é uma necessidade inarredável deste jogo.