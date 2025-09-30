Inter e Grêmio contam com a base para defender suas metas

Rochet está lesionado mais uma vez. Este goleiro fica campeonatos inteiros sem poder jogar. Quando volta, arruma outra lesão importante. Ainda bem que o Inter tem Anthoni, um jovem formado na base que é muito bom.
Aliás, ultimamente o goleiro uruguaio teve desempenhos comprometedores. Tomou gols que não poderia ter tomado. Sua ausência, neste momento, não traz nenhum prejuízo para o Inter. Anthoni deve estar jogando muito melhor.
No Grêmio, a vez de Grando
O Grêmio, neste momento, terá a presença de Gabriel Grando. Tiago Volpi está lesionado e deve ficar fora por alguns jogos. Mas a lesão do titular do Grêmio, que vinha tendo atuações notáveis, não trará prejuízo.
Grando, assim como Antonhi no Inter, tem sido um grande jogador quando necessário.
