Grêmio entrega opções e Mano ganha grande responsabilidade

Técnico tricolor tem opções de sobra. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mano agora tem lateral-direito. Marcos Rocha faz a função muito bem. Noriega deu mostras de alta capacidade. Kannemann está no ocaso de sua carreira e, mesmo chegando tarde muitas vezes ainda, segue importante para o time.

No meio campo, vem Arthur. Não é pouco. E agora há Wilian, que poderá fazer grande diferença. O Grêmio está entregando opções para o seu treinador.

Será de Mano Menezes a responsabilidade de armar uma time que entregue muito mais qualidade. As opções estão sobrando para o treinador. Agora é fazer funcionar.