A razão para a demissão de Roger Machado 

Não poderia ser diferente. O time de Roger Machado parou de jogar. E ele não encontrou formas diferentes de solucionar o problema. Repetiu maus resultados jogando da mesma forma.
O fato de perder o Gre-Nal foi conclusivo. Roger e sua comissão técnica foram demitidos. Agora cabe à direção do Inter encontrar outro profissional que entregue um trabalho melhor.
Faltam ainda 15 jogos. É muito. O Inter precisa melhorar ou entra em área de risco.
