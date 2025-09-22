Pedro Ernesto

A razão para a demissão de Roger Machado 

Treinador não conseguiu achar solução para melhorar o futebol colorado

