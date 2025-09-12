A importante ação do Grêmio antes do jogo contra o Mirassol

Estádio tricolor está preparado para receber seu povo no sábado (13). Tiago Cirqueira / / Agência RBS

Vi nas minhas redes sociais chamados importantes e muito bem feitas do Grêmio conclamando a presença de seus torcedores na Arena neste sábado (13) para o jogo contra o Mirassol. Sem alardes de melhor do mundo, mas mostrando aos torcedores as melhoras significativas que estão sendo feitas dentro e fora do campo.

Penso ser esta uma forma racional e inteligente de convocar a torcida. Tem muito a ver com o relacionamento sadio entre clube e torcedor. É muito bom saber quando um clube utiliza uma comunicação moderna e educada para se comunicar com aqueles que são o clube: os torcedores.

Tomara que tudo de certo no jogo de sábado, sempre respeitando este Mirassol, que tem feito coisas importantes no campeonato, goleando grandes equipes e até se encaminhando para uma possível classificação na Copa Libertadires. Muito respeito ao adversário.