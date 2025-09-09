A facilidade que Mano Menezes terá a partir de agora no Grêmio

Mano recebeu reforços importantes. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio fez muitas contratações. A direção resolveu a falta de jogadores de qualidade. Agora, tudo está na mão de Mano Menezes.

Tem veteranos e jovens que, mesclados, poderão dar qualidade ao time. Precisa jogar muito mais do que vinha atuando. O Grêmio ainda corre rico de Z-4, mas também pode chegar à Libertadores, se tiver boa melhora.

Mas chegou a vez do Mano. Recebeu reforços importantes e precisa montar um time com qualidade. Eu confio que ele consegue, pois o considero um bom treinador.

