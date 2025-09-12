A estratégia que o Inter deveria adotar contra o Palmeiras

Técnico colorado precisa fazer seu time segurar os palmeirenses para lhes deixar nervorsos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Enfrentar o Palmeiras nos dias de hoje em seu estádio é uma dificuldade imensa. Mas nada impede uma boa estratégia. Penso que caberá aos colorados tirar a velocidade do jogo deste sábado (13).

Não deixar o time paulista navegar por muito tempo perto da sua área. É um bom começo. Assim, eles começam a ter perturbações, as boas jogadas começam a rarear e o jogo fica mais tranquila para quem ousa enfrentar o Palmeiras no seu estádio.

Claro que o favorito para ganhar o jogo não é o Inter. Mas não está proibido de ganhar ou empatar. Vindo um ponto de lá já dá para fazer festa.