Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Cadenciar
Opinião

A estratégia que o Inter deveria adotar contra o Palmeiras

Enfrentar o time de Abel Ferreira em São Paulo é complicado, mas há opções para Roger Machado

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS