A dupla vive um processo de mediocridade

Muita ruindade depositada em dois vestiários profissionais. Renan Mattos / Agencia RBS

Faz décadas que acompanho de cima o futebol do Rio Grande do Sul. Já vi muita coisa. Boas e ruins. Mas nunca vi os dois times viverem um processo de mediocridade do tamanho que estamos vivendo. Grêmio e Inter correm risco de rebaixamento, os dois com muitas e reais possibilidades.

Muita ruindade depositada em dois vestiários profissionais. Nunca convivi com dirigentes tão medíocres. Pessoas que não tem a menor ideia do que é futebol, como se monta um time, como se satisfaz uma torcida e como se disputa uma competição.

O Grêmio conseguiu perder para o Mirassol sem chutar uma bola sequer. O Inter levou um passeio histórico do Palmeiras. Vexames, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Confesso que estou envergonhado profissionalmente.

Claro que esperava muito mais. Não espero mais nada. Tudo que me restou foi torcer para que escapem do rebaixamento. No entanto, confesso que chego a sentir vergonha do que estamos vivendo.

