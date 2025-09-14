Pedro Ernesto

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Com risco de cair
Opinião

A dupla vive um processo de mediocridade

Tricolor e Colorado deram vexames no sábado (13)

Pedro Ernesto Denardin

