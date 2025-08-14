Torcida deve fazer a diferença para o Inter no jogo de volta contra o Flamengo

Inter soube controlar o Rubro-Negro na segunda etapa. Max Peixoto / Especial

O primeiro tempo do Inter foi muito ruim. Totalmente dominado pelo Flamengo e o escore de 1 a 0 para o time carioca. Poderia ser mais e não teve aproveitamento do Flamengo. Na segunda etapa o Inter se fez mais competitivo.

Não criou situações de gol mas impediu as evoluções constantes do adversário. O jogo perdeu qualidade mas foi bom para o Inter que perdeu por diferença de somente um gol o que torna a de isso muito aberta.

Voltou bem vivo. Vai lotar o Beira Rio no jogo de volta e tem boas chances de eliminar o Flamengo. Claro que existe do outro lado muita qualidade. Mas o Inter mostrou que pode enfrentar esta competição, precisando de ganhar por um gol de diferença para levar aos pênaltis ou dois para continuar na competição.

Foi um resultado que traz o Inter vivo para quarta feira (20). E a torcida precisa estar junto.