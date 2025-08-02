Roger não é o único culpado no Inter

Roger Machado deve estar com seu time escalado e colocado como segredo. Ele sabe que não pode repetir seus volantes. Sabe também que precisa encontrar soluções com o que tem dentro do grupo de jogadores do Inter. Confesso não ter ideia das alterações que serão possíveis e que serão colocadas pelo treinador.
O Inter precisa jogar bem. Os torcedores já questionam fortemente o trabalho do treinador. Claro que ele só não é responsável por todos os problemas. Faltam jogadores de qualidade ali naquele meio. E os titulares atuais carregam o time numa velocidade muito pequena.
